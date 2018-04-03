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ХК "Металлург" и защитник Пивцакин договорились о продлении контракта

Спорт
3 апреля, 17:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

По данным источника, знакомого с ходом переговоров, срок нового соглашения 26-летнего защитника с клубом составит два года

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Никита Пивцакин

Никита Пивцакин

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Защитник Никита Пивцакин достиг договоренности о продлении контракта с хоккейным клубом "Металлург" из Магнитогорска. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

В нынешнем сезоне Пивцакин провел два матча за ЦСКА, а в начале сентября перешел в "Металлург". За магнитогорский клуб в регулярном сезоне он в 45 матчах набрал 21 очко (9 шайб + 12 передач), а в плей-офф провел 11 встреч, не набрав очки за результативность. Пивцакин является воспитанником школы омского "Авангарда", в составе молодежной сборной России он стал чемпионом мира 2011 года.

"У Пивцакина есть договоренность с "Металлургом" о новом контракте. Планируется, что он будет продлен на два года", - сообщил источник.

Магнитогорский "Металлург" является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016), а также финалистом плей-офф Континентальной хоккейной лиги 2017 года. В нынешнем сезоне клуб проиграл во втором раунде плей-офф "Ак Барсу".

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