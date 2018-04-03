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Арбитр Галимов рассудит "Зенит" и "Краснодар" в матче чемпионата России по футболу

Спорт
3 апреля, 17:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Встреча пройдет 7 апреля в Санкт-Петербурге

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Роман Галимов

Роман Галимов

© Артем Коротаев/ТАСС

ТАСС, 3 апреля. Роман Галимов из Улан-Удэ назначен главным арбитром матча 25-го тура чемпионата России по футболу между санкт-петербургским "Зенитом" и "Краснодаром". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Ассистентами Галимова будут Дмитрий Чельцов и Дмитрий Сафьян (оба - Москва), резервным судьей - Роман Чернов из Москвы. Матч "Зенит" - "Краснодар" пройдет 7 апреля в Санкт- Петербурге, начало - 16:30 мск.

Встречу "СКА-Хабаровск" - "Амкар" обслужит Владислав Безбородов (Санкт-Петербург), "Рубин - "Ахмат" - Алексей Матюнин (Москва), "Арсенал" - "Уфа" - Кирилл Левников (Санкт-Петербург), "Тосно" - "Урал" - Артем Чистяков (Азов), "Локомотив" - "Ростов" - Евгений Турбин (Дмитров), "Анжи" - "Спартак" - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург), ЦСКА - "Динамо" - Сергей Карасев (Москва).

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