Алдонин: лондонский "Арсенал" сейчас слабее, чем в 2006 году, он по силам футболистам ЦСКА

МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Александр Бокулев/. Футболистам московского ЦСКА по силам добиться успеха в матчах 1/4 финала Лиги Европы против лондонского "Арсенала". Об этом ТАСС заявил бывший полузащитник красно- синих Евгений Алдонин.

ЦСКА и "Арсенал" прежде встречались на групповой стадии Лиги чемпионов в 2006 году. В течение двух недель московский клуб сначала выиграл у лондонцев на домашнем поле со счетом 1:0, а затем добился нулевой ничьей в гостевом матче. Алдонин принял участие в обеих встречах. В текущем розыгрыше Лиги Европы команды встретятся на стадии четвертьфинала, первый матч состоится в Лондоне 5 апреля, ответная игра пройдет в Москве 12 апреля.

"Конечно, основное отличие этих матчей в том, что тогда [в 2006 году] это был групповой этап Лиги чемпионов, все- таки значение каждого забитого мяча не было таким критическим. Сейчас уже плей-офф, 1/4 финала, любой забитый мяч имеет колоссальное значение. В 2006 году мы сыграли в Москве, победили 1:0, выездной матч сложился для нас очень удачно (команды сыграли вничью 0:0 - прим. ТАСС), поэтому воспоминания от этого противостояния самые хорошие. Сейчас "Арсенал", безусловно, очень сильно изменился, та команда по составу была значительно сильнее нынешней, хотя это по- прежнему топ-клуб, и футболисты там тоже собраны очень мастеровитые", - сказал собеседник агентства.

Вместе с Алдониным в матчах 2006 года между ЦСКА и "Арсеналом" играли действующие футболисты армейского клуба Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич, Алексей и Василий Березуцкие. "Большой плюс ЦСКА в том, что там много ребят с громадным опытом, в том числе международным. Могу сказать, что шансы команд равны, хотя фаворитом, наверное, считается все же "Арсенал" по определенному статусу и вариативности состава. Армейцы все-таки играют одной обоймой достаточно долго, могут возникать некоторые трудности с нехваткой игроков, тем не менее, бой эти футболисты дадут, я уверен", - отметил бывший полузащитник ЦСКА.

Алдонин считает, что первая игра в Лондоне станет определяющей в противостоянии ЦСКА и "Арсенала". "Большое значение будет иметь то, как армейцы сыграют на выезде, где самое главное - не пропустить, а по возможности, конечно, и забить. Тактически выгоднее начинать в гостях и в домашней игре уже понимать голевой расклад, а лучше и вовсе иметь некий запас, гандикап. Хорошо, что ЦСКА сейчас в приличной форме, вырывает важные победы, как, например, в Ростове (2:1 в чемпионате России - прим. ТАСС) и Лионе (3:2 в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы - прим. ТАСС)", - сказал он.

Для ЦСКА матч с "Арсеналом" в Лондоне станет 20-й еврокубковой встречей против английских клубов (3 победы, 5 ничьих, 11 поражений). При этом армейцы уступили в пяти последних играх против команд из Англии. "Сейчас уже такая стадия, что и полуфинал европейского турнира недалеко, а соперник один из лучших среди тех, кто остался в Лиге Европы, - продолжил Алдонин. - Однако у ЦСКА хороший опыт выступлений с английскими клубами, в том числе на выезде тот же "Манчестер Сити" побеждали (на групповом этапе Лиги чемпионов в 2014 году со счетом 2:1 - прим. ТАСС)".

"Успешная игра Головина повысит и его цену, и престиж ЦСКА"

В преддверии матчей между ЦСКА и "Арсеналом" активизировалось внимание СМИ к фигуре полузащитника армейцев и сборной России Александра Головина, которым якобы интересуются представители нескольких европейских клубов, в том числе "Арсенала". Ожидается, что скауты лондонской команды 9 апреля будут следить за игрой футболиста в ближайшем матче ЦСКА в чемпионате России против московского "Динамо". Данная информация не вызвала удивление у Евгения Алдонина, который считает, что Головин способен заинтересовать сильные зарубежные клубы. Собеседник ТАСС выразил мнение, что Головин - это действительно тот футболист, который может дальше прибавлять и расти.

"Что касается Головина, то Саша показывает очень хороший и зрелищный футбол, что полезно для армейцев. Он стал настоящим лидером команды и стабильно демонстрирует высокий уровень игры. Интерес скаутов зарубежных клубов скорее плюс для Саши, он чувствует дополнительную уверенность в своих силах и хочет себя проявить как никто другой в этих матчах с "Арсеналом". Самое главное, чтобы его это никак не закрепощало, но психологически он очень устойчив, а последние матчи - лишнее тому подтверждение," - сказал Алдонин.

"Для него встречи с "Арсеналом" действительно могут в некоторой степени стать знаковыми, так как наверняка все селекционеры будут с большим интересом следить за его игрой против гранда. Чем лучше сыграет Саша, тем больше он повысит цену на себя и престиж клуба, потому что успешная игра в таких матчах уже говорит о европейском уровне. В преддверии домашнего чемпионата мира очень важно подойти к этому турниру в максимально хорошей форме, а это удобно делать как раз за счет очень серьезной и напряженной борьбы в еврокубках, которая позволит Головину стать еще сильнее. Остается только пожелать Саше успеха, как и в целом армейскому клубу", - подытожил Алдонин.

Матч между командами пройдет 5 апреля в Лондоне, начало - 22:05 мск. Ответная игра состоится в Москве 12 апреля.