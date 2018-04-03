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Депутат Свищев считает важным для развития спорта вводить льготы для частных инвесторов

Спорт
3 апреля, 19:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Ранее на круглом столе в Госдуме заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев предложил ввести льготное налогообложение для компаний, инвестирующих в профессиональные спортивные клубы

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Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР) выразил мнение, что льготы в налогах на прибыль компаниям, инвестирующим в спорт, помогут как бизнесу, так и развитию самого спорта.

Ранее на круглом столе в Госдуме зампредседателя комитета, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев предложил ввести льготное налогообложение для компаний, инвестирующих в профессиональные спортивные клубы, причем не только футбольные, но и по другим видам спорта. Газзаев готовит соответствующие изменения в Налоговый кодекс РФ, согласно которым компании со спонсорскими контрактами с профессиональными клубами будут получать вычеты по налогу на прибыль.

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"Это то, что сейчас действительно необходимо для развития профессионального спорта в нашей стране. Льготное налогообложение позволит уйти спортклубам от зависимости от государства и, как это бывает, субъективного отношения чиновников к тому или иному виду спорта: когда футбол, например, поддерживается, поскольку руководитель региона его любит, а лыжи - нет, потому что он на них не катается. От такой системы нужно уходить", - заявил Свищев во вторник журналистам. К тому же, на его взгляд, "сам бизнес останется в плюсе, имея льготы в налогах на прибыль".

Кроме того, депутат уверен, что положительную роль для развития спорта будет иметь и совершенствование программы государственно-частного партнерства (ГЧП). "У нас уже имеется положительный опыт ГЧП в спорте в ряде регионов нашей страны, сейчас готовим проект по строительству арены для керлинга на Дальнем Востоке", - напомнил Свищев, возглавляющий думскую комиссию по развитию ГЧП в спорте.

"Все это нужно делать и стремиться к более активному участию частных инвесторов в спорт", - подчеркнул парламентарий.

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Персоны
Газзаев, Валерий Георгиевич Свищёв, Дмитрий Александрович
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