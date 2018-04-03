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"Ак Барс" победил "Трактор" в третьем матче серии полуфинала плей-офф КХЛ

Спорт
3 апреля, 19:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Встреча завершилась победой казанской команды в овертайме со счетом 2:1

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Хоккеисты "Ак Барса"

Хоккеисты "Ак Барса"

© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 3 апреля. Казанский "Ак Барс" в овертайме со счетом 2:1 одержал победу над челябинским "Трактором" в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Челябинске.

Основное время матча завершилось вничью - 1:1. В составе "Ак Барса" отличился Александр Свитов (26-я минута), у "Трактора" шайбу забросил Иван Вишневский (40). Победный гол на четвертой минуте овертайма забил Василий Токранов.

Свитов не мог отличиться заброшенной шайбой 16 матчей подряд, для него этот гол стал 50-м в составе "Ак Барса". Чешский вратарь "Трактора" Павел Францоуз провел 100-й матч в КХЛ, для нападающего казанского клуба Михаила Глухова данная встреча стала 400-й в лиге.

Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу "Ак Барса". Следующий матч пройдет 5 апреля в Челябинске.

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