Хоккеист Кагарлицкий будет капитаном олимпийской сборной России в матчах против немцев

НОВОГОРСК /Московская область/. 3 апреля, /ТАСС/. Нападающий череповецкой "Северстали" Дмитрий Кагарлицкий назначен капитаном олимпийской сборной России по хоккею в матчах против команды Германии в рамках Евровызова, место в воротах займет Александр Судницин из ярославского "Локомотива". Об этом журналистам заявил тренер сборной Олег Браташ.

Матчи между сборными России и Германии будут сыграны 6 и 7 апреля на арене ледового дворца "Большой" в Сочи. 6 апреля игра начнется в 19:30 мск, 7 апреля - в 17:00 мск.

"У Германии будет другая команда, многие их ведущие игроки участвуют в финальной стадии своего чемпионата, поэтому и у них будет более молодая команда. Наш состав выбран с упором на перспективу, ближайшее четырехлетие, вызвали тех, кто в этом сезоне себя неплохо проявил, рассчитываем на их прогресс и рост. Безусловно, ребята понимают, что у них есть шанс попасть на чемпионат мира, до этого игроки уже попадали туда из олимпийской команды, поэтому все осознают, что это шанс для них. В воротах, скорее всего, начнет играть Судницин, а дальше будет видно, а на роль капитана вызван Кагарлицкий, мы его на эту роль и рассматривали, ведь состав очень молодой", - сказал Браташ.

"Более старших ребят пригласят в сборную позднее, это же не первая команда, а резерв. Не все ребята сейчас находятся в оптимальной форме, потому что кто-то закончил раньше, кто-то позже, но все были предупреждены о сборах, и у нас есть время перед играми. Эта сборная будет основной на матч с норвежцами, но, возможно, будут какие-то точечные изменения после Сочи", - заявил тренер.

Илья Воробьев, также являющийся тренером олимпийской команды, отметил, что матчи с немцами будут интересными, так как команда отличается качественным и рабочим хоккеем. "В Германии бум на хоккей, надеюсь и в Сочи на игры придут и местные жители, и отдыхающие. Ребята у нас в команде молодые, мы им объявили, что из этой команды можно попасть на чемпионат мира, это международные игры, развитие для них, они должны становиться лучше. Со Знарком (главным тренером сборной России - прим. ТАСС) мы общаемся, но в мерах разумного, ведь у него в голове сейчас финал серии в КХЛ", - сказал Воробьев.

"Моя клубная карьера возобновится со следующего сезона, как именно, пока нет информации", - добавил тренер.

История турнира

Турнир Европейского хоккейного вызова был создан в результате соглашения между федерациями хоккея 12 стран. Его целью является подготовка большинства сборных команд к чемпионату мира, стартующему обычно в конце апреля - начале мая. Формат соревнования был утвержден на полугодовом конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF) в 2011 году. Согласно ему, команды, не входящие в число ведущих согласно рейтингу IIHF, проводят серию сдвоенных матчей с ведущими европейскими сборными - России, Швеции, Финляндии и Чехии.