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Хоккеист Кагарлицкий заявил, что готов к роли капитана в олимпийской сборной России

Спорт
3 апреля, 20:37 UTC+3 НОВОГОРСК область/ 3, апреля. /ТАСС

Хоккеист "Северстали" также заявил, что еще не принял решение о том, где продолжит карьеру

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НОВОГОРСК /Московская область/, 3 апреля. /ТАСС/. Хоккеист олимпийской сборной России и клуба "Северсталь" Дмитрий Кагарлицкий готов к роли капитана российской команды в матчах Евровызова с Германией. Об этом он заявил журналистам.

Матчи между сборными России и Германии будут сыграны 6 и 7 апреля на арене ледового дворца "Большой" в Сочи. 6 апреля игра начнется в 19:30 мск, 7 апреля - 17.00 мск.

"Я уже был капитаном и в клубе, и в сборной, так что готов к этой роли. Команда у нас достаточно молодая, а я, можно сказать, ветеран, поэтому готов. Мы серьезно готовимся к этим матчам, хотим выигрывать. Конечно, из "Северстали" можно было вызвать кого-то еще, но это решение тренерского штаба", - сказал Кагарлицкий.

Хоккеист также заявил, что еще не принял решение о том, где продолжит карьеру. "Не знаю, останусь ли в клубе, все будет ясно в мае или начале июня, но сейчас сосредоточен на играх сборной. Не думаю, что я сделал что-то сверхъестественное в клубе, у нас отличный коллектив, выиграли за счет него. Руководство планирует сохранить костяк команды, а для меня это будет тяжелым решением - остаться или нет, но время подумать еще есть", - рассказал он.

"Сборная Германии не приедет в Сочи расслабленной"

Мнение о предстоящих играх со сборной Германии также выразил защитник команды Никита Трямкин, который отметил, что стоит забыть о матчах на Олимпиаде. "Я соскучился по хоккею, потому что "Автомобилист" вылетел в первом раунде, но за паузу удалось немного отдохнуть, вылечить болячки, а сейчас есть, что доказывать самому себе и всем. У нас в соперниках очень хорошая, достойная команда, они подтвердили это финалом Олимпиады, но нам нужно настраиваться на тяжелую игру. Не думаю, что они приедут в расслабленном составе и настроении, будут биться и стараться, как и мы, но мы хотим выиграть", - сказал Трямкин.

Турнир Европейского хоккейного вызова был создан в результате соглашения между федерациями хоккея 12 стран. Его целью является подготовка большинства сборных команд к чемпионату мира, стартующему обычно в конце апреля - начале мая. Формат соревнования был утвержден на полугодовом конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF) в 2011 году. Согласно ему, команды, не входящие в число ведущих согласно рейтингу IIHF, проводят серию сдвоенных матчей с ведущими европейскими сборными - России, Швеции, Финляндии и Чехии.

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