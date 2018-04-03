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Российский волейболист Тетюхин завершит карьеру в конце сезона

Спорт
3 апреля, 20:54 дата обновления: 3 апреля, 21:01 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

В данный момент 42-летний спортсмен выступает за клуб "Белогорье"

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Сергей Тетюхин

Сергей Тетюхин

© Роман Кручинин/ТАСС

МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Российский волейболист Сергей Тетюхин завершит спортивную карьеру в конце нынешнего сезона. Об этом ТАСС рассказал вице-президент Всероссийской федерации волейбола, директор и главный тренер клуба "Белогорье" Геннадий Шипулин.

"Думаю, что этот сезон станет для него последним. Сергей сполна отдал стране, клубу и волейболу, ему рукоплескала вся страна на протяжении многих лет. Отмечу его человеческие качества, но мы так решили. Какие-то специальные мероприятия относительно его проводов пока не планировали", - сказал Шипулин.

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Тетюхин был знаменосцем сборной России на церемонии открытия Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Для него Олимпиада в Бразилии стала шестой в карьере. Спортсмен является победителем Игр-2012 в Лондоне, серебряным призером ОИ-2000 в Сиднее и двукратным бронзовым призером Олимпиад (2004, 2008).

42-летний Тетюхин также является серебряным призером чемпионата мира 2002 года. На его счету три серебра (1999, 2005, 2007) и две бронзовые награды (2001, 2003) чемпионатов Европы. В составе национальной команды он дважды выигрывал Кубок мира (1999, 2011), в 2002 году стал победителем Мировой лиги.

В клубной карьере волейболист по десять раз выигрывал чемпионат России и национальный Кубок. Он также является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, один раз Тетюхин выигрывал чемпионат мира среди клубных команд. С 2011 года спортсмен выступает за "Белогорье" из Белгорода.

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