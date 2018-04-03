Клуб КХЛ "Локомотив" подтвердил продление контракта с главным тренером Квартальновым

ТАСС, 3 апреля. Ярославский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Локомотив" продлил контракт с главным тренером команды Дмитрием Квартальновым. Об этом сообщил президент "Локомотива" Юрий Яковлев, чьи слова приводит пресс-служба клуба.

Ранее о заключении нового соглашения со специалистом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба

"Контракт с главным тренером - Дмитрием Квартальновым - продлен на год, - сказал Яковлев. - Скорее всего, изменения в тренерском штабе будут, не в количественном, а в качественном плане. Очень большой плюс, что Дмитрий Квартальнов стал привлекать молодежь, однако аспектов довольно много. Работа с молодежью крайне тяжелая, потому что воспитать хоккеиста довольно сложно, при этом многие тренеры боятся ставить молодых игроков, поскольку это риск, в данной ситуации мы благодарны нашему тренерскому штабу за доверие к молодым ребятам".

Квартальнов возглавил "Локомотив" в октябре 2017 года. В нынешнем сезоне ярославская команда дошла до второго раунда плей-офф КХЛ, где проиграла санкт-петербургскому СКА со счетом 1-4.