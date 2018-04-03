Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.04:
$ 57.54
€ 70.92
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Клуб КХЛ "Локомотив" подтвердил продление контракта с главным тренером Квартальновым

Спорт
3 апреля, 22:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Ранее о заключении нового соглашения со специалистом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба

Поделиться
Материал из 1 страницы
Главный тренер хоккейного клуба "Локомотив" Дмитрий Квартальнов

Главный тренер хоккейного клуба "Локомотив" Дмитрий Квартальнов

© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 3 апреля. Ярославский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Локомотив" продлил контракт с главным тренером команды Дмитрием Квартальновым. Об этом сообщил президент "Локомотива" Юрий Яковлев, чьи слова приводит пресс-служба клуба.

Ранее о заключении нового соглашения со специалистом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба

"Контракт с главным тренером - Дмитрием Квартальновым - продлен на год, - сказал Яковлев. - Скорее всего, изменения в тренерском штабе будут, не в количественном, а в качественном плане. Очень большой плюс, что Дмитрий Квартальнов стал привлекать молодежь, однако аспектов довольно много. Работа с молодежью крайне тяжелая, потому что воспитать хоккеиста довольно сложно, при этом многие тренеры боятся ставить молодых игроков, поскольку это риск, в данной ситуации мы благодарны нашему тренерскому штабу за доверие к молодым ребятам".

Квартальнов возглавил "Локомотив" в октябре 2017 года. В нынешнем сезоне ярославская команда дошла до второго раунда плей-офф КХЛ, где проиграла санкт-петербургскому СКА со счетом 1-4.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: Лондону придется приносить извинения Москве, но "маразм уже зашел слишком далеко"
2
В Роструде напомнили про выходные и рабочие дни в апреле и мае 2018 года
3
Госдеп: Россия может прислать замену высланным из США дипломатам
4
Международные следователи: сбившая MH17 ракета могла быть невидима для российских радаров
5
"Алмаз-Антей" опроверг данные, что радары РФ могли не засечь сбившую Boeing MH17 ракету
6
Sky: в Портон-Дауне не установили происхождение вещества, которым отравили Скрипалей
7
Король биатлона Бьорндален уходит
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости