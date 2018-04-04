Бывший форвард "Спартака" Радил подписал контракт с клубом НХЛ "Сан-Хосе"

ТАСС, 4 апреля. Чешский нападающий Лукаш Радил подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сан-Хосе". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с 27-летним игроком рассчитано на один год.

Последним клубом Радила был московский "Спартак", за который он выступал с 2015 года. В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги он провел 51 матч в регулярном чемпионате и набрал 38 (16 шайб + 22 передачи) очков, также на его счету 4 матча в плей-офф. Всего в КХЛ он провел 168 матчей, в которых набрал 103 (41+62) очка.

"Спартак" в 1/8 финала Кубка Гагарина уступил ЦСКА с общим счетом 0-4 в серии. "Сан-Хосе" уже гарантировал себе участие в плей-офф НХЛ.