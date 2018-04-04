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Футболист "Реала" Роналду поблагодарил фанатов "Ювентуса" за аплодисменты после его гола

Спорт
4 апреля, 3:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Роналду забил гол ударом в падении через себя, после чего болельщики "Ювентуса" стали аплодировать ему

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Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

© EPA-EFE/ANDREA DI MARCO

ТАСС, 4 апреля. Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду поблагодарил болельщиков туринского "Ювентуса", которые аплодировали ему после гола в матче футбольной Лиги чемпионов. Слова португальца приводит газета Marca.

Во вторник "Реал" в гостях разгромил "Ювентус" со счетом 3:0 в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Роналду отметился дублем и результативной передачей. Свой второй гол португалец забил ударом в падении через себя, после чего болельщики хозяев встали со своих мест и стали аплодировать ему.

"Это был невероятный момент, я должен поблагодарить всех поклонников "Ювентуса" за то, что они сделали. Такого никогда не случалось со мной на протяжении всей моей карьеры", - признался Роналду.

"Это был фантастический гол, я не ожидал, что смогу забить таким образом. Но давайте лучше говорить об игре, мы забили три мяча отличной команде, показали хороший футбол, и я счастлив", - добавил он.

Ответный матч "Реала" и "Ювентуса" пройдет 11 апреля в Мадриде.

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