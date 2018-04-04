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Три очка Панарина помогли "Коламбусу" одержать волевую победу над "Детройтом"

Спорт
4 апреля, 5:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Встреча завершилась победой "Коламбуса" в овертайме со счетом 5:4

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Артемий Панарин

Артемий Панарин

© AP Photo/Kyusung Gong

ТАСС, 4 апреля. "Коламбус" обыграл в овертайме "Детройт" со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Коламбус" уступал по ходу встречи 1:4. В составе победителей шайбы забросили Кэм Аткинсон (7-я и 31-я минуты), Сонни Милано (50), российский нападающий Артемий Панарин (58), переведший игру в овертайм, и Пьер-Люк Дюбуа (63). У гостей отличились Тайлер Бертуцци (4, 19), Даррен Хельм (12) и Густав Нюквист (21).

Панарин (дважды) и вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский также отметились результативными передачами. Российский голкипер отразил 23 броска из 27 по своим воротам.

Панарин набрал рекордные для себя и в истории "Коламбуса" 80 (27 шайб + 53 передачи) очков в 80 матчах текущего сезона. В предыдущих сезонах, когда он выступал за "Чикаго", россиянин набирал 74 и 77 очков соответственно.

"Коламбус" занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 96 очков в 80 матчах. "Детройт" идет 13-м с 72 очками в 80 играх. В следующем матче "Коламбус" 6 апреля дома сыграет с "Питтсбургом", "Детройт" в этот же день примет "Монреаль".

В других встречах дня "Айлендерс" дома обыграл "Филадельфию" (5:4), "Нью-Джерси" на своем льду был сильнее "Рейнджерс" (5:2).

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