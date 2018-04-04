Клуб КХЛ "Салават Юлаев" расторг контракт с главным тренером Вестерлундом

УФА, 4 апреля. /ТАСС/. Уфимский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" расторг контракт с главным тренером команды финном Эрккой Вестерлундом. Об этом ТАСС сообщили в клубе.

"Салават Юлаев" и Эркка Вестерлунд приняли совместное решение о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию", - сказали в клубе.

Исполняющим обязанности главного тренера "Салавата Юлаева" назначен Николай Цулыгин.

Вестерлунд возглавил "Салават Юлаев" в марте 2017 года. В нынешнем сезоне уфимский клуб дошел до 1/4 финала Кубка Гагарина, где уступил в серии челябинскому "Трактору" (3-4).