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Клуб КХЛ "Салават Юлаев" расторг контракт с главным тренером Вестерлундом

Спорт
4 апреля, 8:58 UTC+3 УФА УФА 4, апреля. /ТАСС

Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Николай Цулыгин

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Бывший главный тренер "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд

Бывший главный тренер "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд

© Александр Демьянчук/ТАСС

УФА, 4 апреля. /ТАСС/. Уфимский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" расторг контракт с главным тренером команды финном Эрккой Вестерлундом. Об этом ТАСС сообщили в клубе.

"Салават Юлаев" и Эркка Вестерлунд приняли совместное решение о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию", - сказали в клубе.

Исполняющим обязанности главного тренера "Салавата Юлаева" назначен Николай Цулыгин.

Вестерлунд возглавил "Салават Юлаев" в марте 2017 года. В нынешнем сезоне уфимский клуб дошел до 1/4 финала Кубка Гагарина, где уступил в серии челябинскому "Трактору" (3-4).

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