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Панарин установил рекорд "Коламбуса" по количеству очков и передач за сезон

Спорт
4 апреля, 9:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

26-летний россиянин набрал 80 очков (27 очков + 53 передачи) в текущем сезоне, что стало для него лучшим показателем в карьере

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Артемий Панарин

Артемий Панарин

© AP Photo/Kyusung Gong

ТАСС, 4 апреля. Российский нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин установил рекорд клуба по количеству очков, набранных в одном сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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"Коламбус" в ночь на среду на своем льду в овертайме обыграл "Детройт" со счетом 5:4. По ходу встречи команда уступала 1:4. Панарин набрал три очка, забросив шайбу и отдав две результативные передачи.

26-летний россиянин набрал 80 очков (27 очков + 53 передачи) в текущем сезоне, что стало для него лучшим показателем в карьере. Ни один хоккеист в истории "Коламбуса" никогда не набирал 80 очков за один сезон. Предыдущий рекорд принадлежал канадскому форварду Рику Нэшу, который в сезоне-2008/09 набрал 79 (40+39) очков.

Россиянин также установил рекорд клуба по количеству результативных передач (53) за один сезон. Ранее этот рекорд принадлежал канадскому нападающему Рэю Уитни, который в сезоне-2002/03 сделал 52 результативных паса.

Панарин выступает в НХЛ с 2015 года, до 2017 года играл за "Чикаго", в составе которого дважды выходил в плей-офф (оба раза - вылет в первом раунде от "Нэшвилла" и "Сент- Луиса" соответственно). В 2016 году он получил "Колдер Трофи", вручаемый лучшему новичку сезона. Летом прошлого года руководство "Чикаго" обменяло российского форварда в "Коламбус".

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