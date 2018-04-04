Гендиректор "Салавата Юлаева": Вестерлунд не смог обеспечить стабильность в игре команды

УФА, 4 апреля. /ТАСС/. Уфимский хоккейный клуб "Салават Юлаев" расторг контракт с главным тренером Эрккой Вестерлундом из-за отсутствия стабильности в игре команды. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор клуба Тагир Ибрагимов.

Ранее стало известно, что "Салават Юлаев" и Эркка Вестерлунд приняли совместное решение о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию. Исполняющим обязанности главного тренера "Салавата Юлаева" назначен Николай Цулыгин.

"Решение о непродлении контракта с Эрккой Вестерлундом было совместным и непростым. Мы спокойно сели и все вместе обсудили. В сезоне был выигран дивизион и один раунд в плей-офф, но стабильность в игре на протяжении всего сезона отсутствовала. Не были выполнены поставленные перед нами задачи", - сказал Ибрагимов.

"Клуб благодарит господина Вестердунда за проделанную работу, желает ему успехов", - добавил Ибрагимов.

В нынешнем сезоне уфимский клуб дошел до 1/4 финала Кубка Гагарина, где уступил в серии челябинскому "Трактору" (3-4).