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Гендиректор "Салавата Юлаева": Вестерлунд не смог обеспечить стабильность в игре команды

Спорт
4 апреля, 9:54 UTC+3 УФА УФА 4, апреля. /ТАСС

По словам Тагира Ибрагимова, тренер не смог выполнить поставленные перед ним задачи

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Бывший главный тренер ХК "Салават Юлаев" Эркка Вестерлунд

Бывший главный тренер ХК "Салават Юлаев" Эркка Вестерлунд

© Артем Коротаев/ТАСС

УФА, 4 апреля. /ТАСС/. Уфимский хоккейный клуб "Салават Юлаев" расторг контракт с главным тренером Эрккой Вестерлундом из-за отсутствия стабильности в игре команды. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор клуба Тагир Ибрагимов.

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Ранее стало известно, что "Салават Юлаев" и Эркка Вестерлунд приняли совместное решение о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию. Исполняющим обязанности главного тренера "Салавата Юлаева" назначен Николай Цулыгин.

"Решение о непродлении контракта с Эрккой Вестерлундом было совместным и непростым. Мы спокойно сели и все вместе обсудили. В сезоне был выигран дивизион и один раунд в плей-офф, но стабильность в игре на протяжении всего сезона отсутствовала. Не были выполнены поставленные перед нами задачи", - сказал Ибрагимов.

"Клуб благодарит господина Вестердунда за проделанную работу, желает ему успехов", - добавил Ибрагимов.

В нынешнем сезоне уфимский клуб дошел до 1/4 финала Кубка Гагарина, где уступил в серии челябинскому "Трактору" (3-4).

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