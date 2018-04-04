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Вратарь "Тампы" Василевский признан первой звездой дня в НХЛ

Спорт
4 апреля, 9:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

В победном матче против "Бостона" россиянин отразил все 33 броска, в восьмой раз в текущем чемпионате отыграв "на ноль"

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Андрей Василевский

Андрей Василевский

© AP Photo/Chris O'Meara

ТАСС, 4 апреля. Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский стал первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В победном матче против "Бостона" (4:0) Василевский отразил все 33 броска, в восьмой раз в текущем чемпионате отыграв "на ноль". По этому показателю он стал лучшим в истории "Тампы", побив рекорд Николая Хабибулина сезона-2001/02.

Второй звездой дня стал нападающий "Нью-Джерси" Тэйлор Холл, который забросил две шайбы и сделал две результативные передачи в матче против "Нью-Йорк Рейнджерс" (5:2).

Третьей звездой дня стал нападающий "Нью-Йорк Айлендерс" Мэттью Барзал, оформивший дубль и сделавший одну передачу в матче против "Филадельфии" (5:4).

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