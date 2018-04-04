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Малкин: "Питтсбург" имеет все для того, чтобы выиграть третий Кубок Стэнли подряд

Спорт
4 апреля, 11:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Россиянин выигрывал в составе "Питтсбурга" Кубок Стэнли в двух последних сезонах, а также в сезоне-2008/09

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Евгений Малкин

Евгений Малкин

© AP Photo/Gerry Broome

ТАСС, 4 апреля. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Евгений Малкин заявил, что хочет выиграть третий подряд Кубок Стэнли, чтобы войти в историю. Слова Малкина приводит русскоязычная версия сайта НХЛ.

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Три и более Кубка Стэнли подряд выигрывали "Торонто" (1947-49, 1962-64), "Монреаль" (1956-60, 1976-79) и "Нью-Йорк Айлендерс" (1980-83).

"Мы знаем, что у нас отличная команда, и понимаем, что дело не только в игроках, есть еще тренеры, есть клуб, - сказал Малкин. - Все вносят свой вклад, мы приходим на тренировки, приходим в это здание, мы все вместе, все работают ради победы. Последние два года укрепили нашу веру в себя. Мы знаем, что у нас отличная команда, пришло время победить и войти в историю, это удивительное чувство, у нас есть отличный шанс".

Малкин является лучшим снайпером (42 шайбы) и бомбардиром (96 очков) "Питтсбурга" в нынешнем сезоне. Малкин выигрывал в составе "Питтсбурга" Кубок Стэнли в двух последних сезонах, а также в сезоне-2008/09.

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