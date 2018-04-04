Чемпион мира по фигурному катанию американец Чен поступил в Йельский университет

ТАСС, 4 апреля. Американский фигурист Натан Чен поступил в Йельский университет, но еще не решил будет ли там учиться. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Ice Network.

Чен живет в пригороде Лос-Анджелеса, где тренируется под руководством Рафаэля Арутюняна. Йельский университет находится в штате Коннектикут, в семи часах полета из Лос-Анджелеса. Отмечается, что решение об обучении необходимо принять до 1 мая.

"Моя цель в данный момент - начать учебу в Йеле следующей осенью, - сказал 18-летний Чен. - Мне еще нужно поговорить с Рафой [Арутюняном]. Единственное, в чем уверен сейчас, - меня взяли в Йель, и в то же время хочу продолжать выступать в фигурном катании".

Арутюнян сообщил, что готов поддержать любое решение Чена. "Я буду помогать ему изо всех сил, - отметил тренер. - Он мой ребенок. Что бы он ни решил, я буду рядом с ним".

Чен является чемпионом мира 2018 года и бронзовым призером Олимпийских игр в Пхёнчхане в командных соревнованиях в составе сборной США.