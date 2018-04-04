Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.04:
$ 57.76
€ 70.96
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Чемпион мира по фигурному катанию американец Чен поступил в Йельский университет

Спорт
4 апреля, 12:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Сам спортсмен живет в пригороде Лос-Анджелеса, где тренируется под руководством Рафаэля Арутюняна

Поделиться
Материал из 1 страницы
Натан Чен

Натан Чен

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 4 апреля. Американский фигурист Натан Чен поступил в Йельский университет, но еще не решил будет ли там учиться. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Ice Network.

Чен живет в пригороде Лос-Анджелеса, где тренируется под руководством Рафаэля Арутюняна. Йельский университет находится в штате Коннектикут, в семи часах полета из Лос-Анджелеса. Отмечается, что решение об обучении необходимо принять до 1 мая.

"Моя цель в данный момент - начать учебу в Йеле следующей осенью, - сказал 18-летний Чен. - Мне еще нужно поговорить с Рафой [Арутюняном]. Единственное, в чем уверен сейчас, - меня взяли в Йель, и в то же время хочу продолжать выступать в фигурном катании".

Арутюнян сообщил, что готов поддержать любое решение Чена. "Я буду помогать ему изо всех сил, - отметил тренер. - Он мой ребенок. Что бы он ни решил, я буду рядом с ним".

Чен является чемпионом мира 2018 года и бронзовым призером Олимпийских игр в Пхёнчхане в командных соревнованиях в составе сборной США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве горит ТЦ "Персей для детей"
2
В результате пожара в ТЦ "Персей для детей" в Москве погиб один человек
3
Россия получила ответы ОЗХО по делу Скрипаля
4
Источник: постпред Британии при ОЗХО не примет участия в спецзаседании по делу Скрипаля
5
Пожар в ТЦ "Персей для детей" на востоке Москвы ликвидирован
6
Трамп заявил, что победит Байдена в драке, если тот исполнит свою угрозу избить его
7
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости