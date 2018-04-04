Вратарь клуба НХЛ "Колорадо" Семен Варламов пропустит около двух месяцев из-за травмы

МОСКВА, 4 апреля. /Корр. ТАСС Максим Пахомов/. Восстановление российского голкипера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Семена Варламова от травмы продлится около двух месяцев, но операция игроку не потребуется. Об этом ТАСС сообщил отец вратаря Александр Варламов.

В субботу 29-летний россиянин помог "Колорадо" победить "Чикаго" в матче регулярного чемпионата лиги (5:0). Голкипер отразил все 30 бросков по воротам, но не сумел доиграть до конца матча из-за повреждения, полученного в столкновении с форвардом соперника Томасом Юрчо.

"Семен пропустит шесть-восемь недель, но никаких операций у него не будет. Раз такой срок, то он не выступит на чемпионате мира. Это травма нижней части тела", - сказал Александр Варламов.

Голкипер выступает за "Колорадо" с 2011 года, до этого он в течение трех сезонов играл за "Вашингтон", который выбрал россиянина на драфте НХЛ 2006 года в первом раунде под общим 23-м номером. В сезоне-2013/14 он был включен в число номинантов на приз "Везина Трофи", вручаемый лучшему вратарю сезона, по итогам голосования хоккеист занял второе место.

В текущем сезоне Варламов провел за клуб 51 матч, одержав 24 победы (из них две - на "ноль"). "Колорадо" продолжает борьбу за попадание в плей-офф в текущем сезоне, клуб за четыре матча до завершения регулярного чемпионата идет на девятом месте в Западной конференции с 92 очками в активе.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 4 по 20 мая в Дании.