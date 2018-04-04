Основные строительные работы на базах сборных ЧМ-2018 в Краснодарском крае завершены

КРАСНОДАР, 4 апреля. /ТАСС/. Строительные работы на тренировочных базах в Краснодарском крае, выбранных командами чемпионата мира по футболу, завершились, сейчас заканчивается их оснащение и отделка. Об этом сообщил ТАСС замгубернатора Николай Долуда.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Игры чемпионата примут 11 городов, в том числе Сочи. На спортивных базах в Краснодарском крае будут жить шесть сборных: Испания (в Краснодаре), Бразилия и Польша (в Сочи), Дания (в Анапе), Исландия и Швеция (в Геленджике).

"На территории Краснодарского края расположены шесть тренировочных площадок в местах размещения баз команд, выбранных национальными сборными. На сегодняшний день на пяти тренировочных площадках в Анапе, Геленджике и Сочи идет финишная стадия отделки, поставка оборудования.

Тренировочная площадка в Краснодаре (академия ФК "Краснодар") готова к приему команды", - сказал вице-губернатор.

Он уточнил, что пять площадок, обустройство которых завершается, сейчас получают заключение о соответствии от краевого департамента по надзору в строительной сфере. До конца апреля они должны быть введены в эксплуатацию, а 30 мая - переданы в пользование оргкомитета "Россия-2018".

"После получения акта ввода в эксплуатацию объекты будут переданы в оперативное управление эксплуатирующей организации, которая будет осуществлять на них хозяйственную деятельность. Команды самостоятельно принимают решение о сроках заселения. Но, в соответствии с требованиями

Международной федерации футбола, команды могут прибыть на базу команды не менее чем за 5 дней до их первого матча в рамках чемпионата", - добавил собеседник.

По данным министерства физкультуры и спорта Краснодарского края, фактическая готовность баз, кроме комплекса в футбольной академии, составляет 98-99%.