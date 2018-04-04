Баскетболист "Локомотива-Кубани" Кулагин вошел во вторую символическую сборную Еврокубка

ТАСС, 4 апреля. Защитник краснодарского баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань" Дмитрий Кулагин вошел во вторую символическую сборную Еврокубка. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Команду определяли болельщики и эксперты. Помимо Кулагина, во вторую символическую сборную включены Ондрей Балвин из "Гран Канарии", Никола Иванович из "Подгорицы", Джахуан Джонсон из "Дарушафаки" и Кайл Курич из "Зенита". Ранее Кулагин стал самым ценным игроком четвертьфинала Еврокубка.

Первая символическая пятерка, в которую войдут лучшие игроки Еврокубка, будет объявлена позднее.

"Локомотив-Кубань" сыграет в финале с "Дарюшшафакой". Первый матч состоится 10 апреля, второй - 13 апреля. 16 апреля, если понадобится, состоится решающая третья игра.