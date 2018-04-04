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Мхитарян: опыт Березуцких поможет ЦСКА хорошо сыграть в защите в матче с "Арсеналом"

Спорт
4 апреля, 15:19 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 4, апреля. /ТАСС

Нападающий "Арсенала" отметил, что его команда намерена показать свой лучший футбол

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Генрих Мхитарян

Генрих Мхитарян

© EPA-EFE/WILL

ЛОНДОН, 4 апреля. /ТАСС/. Опыт футболистов ЦСКА Алексея и Василия Березуцких поможет московскому клубу хорошо сыграть в защите в первом матче 1/4 финала Лиги Европы против "Арсенала". Такое мнение на пресс-конференции высказал нападающий лондонского клуба Генрих Мхитарян.

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В четверг "Арсенал" и ЦСКА проведут в Лондоне на стадионе "Эмирейтс" первый матч четвертьфинала Лиги Европы.

"Могу сказать, что ЦСКА - очень хорошая команда, - отметил Мхитарян. - У них появилось несколько новых игроков по сравнению с прошлым сезоном. Все знают, что братьям Березуцким уже 35 лет, они очень опытны, что поможет им компактно сыграть в защите".

Нападающий "Арсенала" отметил, что команда намерена показать свой лучший футбол. "Не осталось простых команд, - сказал Мхитарян. - У нас еще несколько игр в чемпионате Англии. Мы намерены выложиться по полной, чтобы выиграть эти матчи и показать, какое место мы занимаем в Европе".

Ответная встреча 1/4 финала Лиги Европы пройдет 12 апреля на "ВЭБ-Арене" в Москве.

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