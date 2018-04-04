Сборная Студенческой хоккейной лиги проведет три контрольных матча с командами МХЛ

ТАСС, 4 апреля. Сборная Студенческой хоккейной лиги (СХЛ) сыграет три товарищеских матча с клубами Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

18 апреля состоится матч с "Русскими Витязями" в Чехове, 19 апреля - с "Крыльями Советов" в Москве, 21 апреля - с "Капитаном" в Ступино. Сборная СХЛ проходит подготовку к международному турниру "Студенческий Кубок Вызова".

"МХЛ и СХЛ давно рассматривают способы взаимовыгодного сотрудничества, стартовой точкой которого решено сделать серию матчей сборной СХЛ против команд МХЛ, - сказал управляющий директор МХЛ Алексей Морозов. - Ребята получат нужный опыт игры на серьезном профессиональном уровне перед Универсиадой, и, уверен, прибавят в мастерстве и мотивации. Для начала проведем три контрольные встречи, посмотрим, как студенты будут смотреться против нашей молодежи, в дальнейшем не исключаю возможность участия сборной СХЛ в одном из наших предсезонных турниров. Очень интересно посмотреть на уровень нашего студенческого хоккея, оценить игроков, которые будут представлять нашу страну на Универсиаде в Красноярске в следующем году".

В нынешнем сезоне сборная СХЛ стала победителем университетского Кубка мира.