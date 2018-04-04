Тренер "Арсенала" Венгер отметил высокий технический уровень российских клубов

ЛОНДОН, 4 апреля. /ТАСС/. Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер отметил, что российские футбольные клубы всегда отличаются хорошим техническим уровнем подготовки. Об этом он заявил на пресс-конференции перед матчем 1/4 финала Лиги Европы против московского ЦСКА, которая прошла в Лондоне.

В четверг "Арсенал" и ЦСКА на лондонском стадионе "Эмирейтс" проведут первый матч четвертьфинала Лиги Европы.

"Мы будем играть против команды, которая очень хорошо выступает в Еврокубках, - отметил Венгер. - Безусловно, нам необходимо показать игру высшего класса. Российские клубы всегда подготовлены на хорошем техническом уровне. У них большая футбольная история, мы всегда относимся к ним с уважением".

Также французский специалист акцентировал внимание на том, что для "Арсенала" важно не пропустить гол в первой игре. Ценность гола на выезде в еврокубковых матчах очень высока, поэтому вы не хотите пропускать мячи на своем поле, - заявил Венгер. - На нас сейчас оказывается дополнительное давление, так как мы должны выступить очень хорошо в Лиге Европы, но это неотъемлемая часть нашего футбольного бытия. Мы не витаем в облаках, мы в четвертьфинале и должны идти вперед шаг за шагом".

"Арсенал" занимает шестое место в чемпионате Англии после 31-го тура. Лондонцы на 13 очков отстают от "Тоттенхэма", который занимает четвертое место, позволяющее выйти в Лигу чемпионов. Таким образом, "Арсенал" практически потерял шансы на выход в главный европейский клубный турнир через английский чемпионат. Для выхода в Лигу чемпионов клубу необходимо побеждать в Лиге Европы, так как победитель данного турнира квалифицируется в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Ответная встреча 1/4 финала Лиги Европы пройдет 12 апреля на "ВЭБ-Арене" в Москве.