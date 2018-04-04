Игры Содружества открылись в Австралии

СИДНЕЙ, 4 апреля. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия XXI Игр Содружества прошла в среду на стадионе "Каррара" австралийского Голд-Коста (штат Квинсленд). Прямую трансляцию красочной церемонии из этого расположенного на Тихоокеанском побережье города вел на несколько десятков стран мира 7-й канал австралийского телевидения.

Парад участников был организован по континентально-региональному принципу - сначала шли спортсмены из Европы, затем - Африки, Америки, Азии, Карибского бассейна, Океании и Австралии. Колонны прошедших по стадиону команд возглавляли знаменосцы и подростки, державшие доски для серфинга, на которых были написаны названия каждой страны и территории.

В Играх принимают участие свыше 6 тысяч спортсменов из 71 страны и территории, в прошлом входивших в Британскую империю, а ныне образующих межгосударственное объединение суверенных государств Содружества. С 5 по 15 апреля будет разыграно в общей сложности 275 комплектов наград в 19 видах спорта.

Ожидается, что за Играми непосредственно в Голд-Косте будут наблюдать более 100 тысяч зрителей, приехавших в Квинсленд из других штатов Австралии и из-за рубежа, а также около 1,5 миллиарда телезрителей. Наиболее представительные команды на Игры Содружества прислали Англия (402 атлета), Канада (282), Новая Зеландия (256), Шотландия (231), Уэльс (222), Индия (218) и страна-хозяйка Игр (473).

Почетными гостями XXI Игр Содружества стали прибывшие в Австралию принц Уэльский Чарльз и его супруга герцогиня Корнуольская Камилла. Принц Чарльз зачитал участникам церемонии и зрителям приветствие королевы Великобритании и объявил Игры открытыми.