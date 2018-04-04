Собянин наградил московских победителей и призеров Паралимпиады-2018

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в среду в здании столичной мэрии наградил московских спортсменов - победителей и призеров Паралимпийских игр в Пхёнчхане.

"Спасибо вам от имени москвичей, поздравляю! Вы победили не только своих соперников, но и свои недуги, а также показали высший класс. Конечно, московская команда могла выступить и лучше, если бы допустили всех, но поехали в неполном составе. Несмотря на это, москвичи заняли хорошие позиции", - сказал мэр на церемонии награждения.

Денежные сертификаты получили три спортсмена, завоевавшие медали в соревнованиях по биатлону, лыжным гонкам, горнолыжному спорту, и три тренера.

В Пхёнчхане соревновались 30 российских спортсменов, в том числе 12 москвичей, и шесть ведущих, которые помогали атлетам с нарушением зрения. Паралимпийцы из России заняли второе место в неофициальном общекомандном зачете, завоевав 24 медали - восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых. На счету московских спортсменов восемь медалей, среди которых четыре золотые. Россияне из-за дисквалификации национального паралимпийского комитета за нарушение антидопинговых правил выступали на Играх под флагом Международного паралимпийского комитета.

На этих Играх трехкратной паралимпийской чемпионкой стала москвичка Екатерина Румянцева. Она победила в соревнованиях по лыжным гонкам на 15 километров в классе "стоя" и биатлону на 6 и 10 километров в классе "стоя".