Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.04:
$ 57.76
€ 70.96
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сол Кэмпбелл станет почетным гостем на открытии Парка футбола в Волгограде

Спорт
4 апреля, 17:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Фестиваль пройдет 7-8 апреля на набережной имени 62-й Армии

Поделиться
Материал из 1 страницы
Сол Кэмпбелл (справа)

Сол Кэмпбелл (справа)

© Виталий Белоусов/ТАСС

ТАСС, 4 апреля. Бывший футболист сборной Англии Сол Кэмпбелл станет почетным гостем во время открытия Парка футбола чемпионата мира 2018 года в Волгограде. Об этом сообщает официальный туристический портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com.

Кэмпбелл выступал за английские клубы "Тоттенхэм", "Арсенал", "Портсмут", "Ньюкасл". В составе сборной Англии он провел 73 матча и забил один гол.

Смотрите также

Пожарные провели учения в аэропорту Саранска, который примет болельщиков на ЧМ-2018

"Мособлэнерго" дополнительно проверила электроустановки на пяти стадионах к ЧМ-2018

Фестиваль пройдет 7-8 апреля на набережной имени 62-й Армии. Волгоград станет уже третьим городом, который посетит Парк футбола. 24-25 марта он побывал в Сочи, а на минувших выходных - в Ростове-на-Дону. Для посетителей запланированы мастер-классы и автограф-сессии зарубежных и российских звезд футбола, игры на открытом воздухе, аттракционы и мультимедийные викторины с призами.

Посетители смогут сфотографироваться с талисманом чемпионата мира волком Забивакой, попробовать забить роботу- вратарю и сыграть в текбол - игру, сочетающую элементы футбола и настольного тенниса.

Летом Волгоград примет четыре матча группового этапа ЧМ-2018: Тунис - Англия (18 июня), Нигерия - Исландия (22 июня), Саудовская Аравия - Египет (25 июня) и Япония - Польша (28 июня).

Из России с футболом: официальный туристический портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве горит ТЦ "Персей для детей"
2
В результате пожара в ТЦ "Персей для детей" в Москве погиб один человек
3
Россия получила ответы ОЗХО по делу Скрипаля
4
В Госпогранслужбе Украины заявили, что будут задерживать все суда, выходящие из Крыма
5
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
6
Sky: в Портон-Дауне не установили происхождение вещества, которым отравили Скрипалей
7
Российское заявление в ОЗХО по инциденту в Солсбери поддержали 14 стран
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости