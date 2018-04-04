Сол Кэмпбелл станет почетным гостем на открытии Парка футбола в Волгограде

ТАСС, 4 апреля. Бывший футболист сборной Англии Сол Кэмпбелл станет почетным гостем во время открытия Парка футбола чемпионата мира 2018 года в Волгограде. Об этом сообщает официальный туристический портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com.

Кэмпбелл выступал за английские клубы "Тоттенхэм", "Арсенал", "Портсмут", "Ньюкасл". В составе сборной Англии он провел 73 матча и забил один гол.

Фестиваль пройдет 7-8 апреля на набережной имени 62-й Армии. Волгоград станет уже третьим городом, который посетит Парк футбола. 24-25 марта он побывал в Сочи, а на минувших выходных - в Ростове-на-Дону. Для посетителей запланированы мастер-классы и автограф-сессии зарубежных и российских звезд футбола, игры на открытом воздухе, аттракционы и мультимедийные викторины с призами.

Посетители смогут сфотографироваться с талисманом чемпионата мира волком Забивакой, попробовать забить роботу- вратарю и сыграть в текбол - игру, сочетающую элементы футбола и настольного тенниса.

Летом Волгоград примет четыре матча группового этапа ЧМ-2018: Тунис - Англия (18 июня), Нигерия - Исландия (22 июня), Саудовская Аравия - Египет (25 июня) и Япония - Польша (28 июня).

Из России с футболом: официальный туристический портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com.