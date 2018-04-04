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Бывший футболист сборной Англии Уилкинс скончался на 62-м году жизни

Спорт
4 апреля, 17:46 дата обновления: 4 апреля, 18:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Уилкинс был исполняющим обязанности главного тренера "Челси" в 2000 и 2009 годах

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ТАСС, 4 апреля. Бывший футболист сборной Англии и бывший ассистент главного тренера "Челси" Рэй Уилкинс скончался в возрасте 61 года. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "Челси".

"Мы совершенно опустошены и огорчены новостью о смерти нашего бывшего игрока, капитана и помощника главного тренера. Покойся с миром, Рэй Уилкинс. Тебя будет не хватать", - говорится в сообщении команды.

Ранее издание Daily Mail сообщало, что некоторое время назад Уилкинс перенес сердечный приступ. В связи с болезнью он был госпитализирован и введен в состояние искусственной комы.

Уилкинс был исполняющим обязанности главного тренера "Челси" в 2000 и 2009 годах, также он дважды работал помощником наставника английской команды (2009-2010 и 2013-2014), в качестве игрока он выступал за "Челси", за который провел 179 матчей, забив 30 голов, английские "Манчестер Юнайтед", в составе которого он выигрывал Кубок и Суперкубок Англии, "Куинз Парк Рейнджерс", французский ПСЖ, шотландский "Рейнджерс", итальянский "Милан" и другие. Он дважды признавался игроком года по версии болельщиков "Челси" (1976, 1977).

В составе сборной Англии Уилкинс провел 83 матча, в которых забил два гола. По количеству игр за сборную он занимает 14-е место, лидирует по этому показателю Питер Шилтон (125 матчей). На чемпионате мира 1982 года Уилкинс был капитан команды.

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