Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.04:
$ 57.76
€ 70.96
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Футболист "Динамо" Ташаев уверен, что может получить шанс сыграть за сборную России на ЧМ

Спорт
4 апреля, 17:42 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Пахомов

Также полузащитник заявил, что победа в матче 24-го тура чемпионата России морально поможет команде

Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Ташаев (справа)

Александр Ташаев (справа)

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 4 апреля. /Корр. ТАСС Максим Пахомов/. Полузащитник футбольного клуба "Динамо" Александр Ташаев уверен, что получит шанс сыграть за сборную России на чемпионате мира, если хорошо проведет оставшиеся в сезоне матчи чемпионата страны. Об этом он заявил ТАСС.

В среду игроки "Динамо" пообщались с детьми из школы №2097, вместе с которыми поиграли футбол.

"Уверен, что если хорошо проведу весеннюю часть чемпионата России, то шанс попасть в сборную страны у меня будет. Сыграть на чемпионате мира - мечта любого футболиста. Но с Черчесовым (главным тренером сборной - прим. ТАСС) об этом пока не говорил", - сказал Ташаев.

Смотрите также

КДК РФС оштрафовал Смолова на 60 тыс. рублей за ругательства во время матча с "Анжи"

Болельщики "Спартака" минимум из трех регионов приедут на матч Кубка России в Самару

Также полузащитник заявил, что победа в матче 24-го тура чемпионата России морально поможет команде. "Нам очень нужна была победа над "Арсеналом", но сейчас у нас начинаются топовые игры с лидерами чемпионата, надеюсь, в этих матчах мы тоже возьмем очки", - рассказал игрок.

23-летний полузащитник отметил, что общение с детьми может сказаться на приросте посещаемости домашних матчей "Динамо". "Общение с детьми прошло очень здорово, ребята очень позитивные. Мы всегда рады принимать участие в таких мероприятиях, приятно видеть, когда дети улыбаются. Надеюсь, это обязательно скажется на посещаемости наших игр в ближайшее время", - сказал Ташаев.

После 24-го тура "Динамо" занимает 11-е место в чемпионате России, следующий матч команда проведет в гостях с московским ЦСКА 9 апреля. Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве горит ТЦ "Персей для детей"
2
Россия получила ответы ОЗХО по делу Скрипаля
3
В Госпогранслужбе Украины заявили, что будут задерживать все суда, выходящие из Крыма
4
Спевшего "Мурку" в столичном храме священника отправят в Тирасполь под надзор архиерея
5
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
6
Трамп заявил, что победит Байдена в драке, если тот исполнит свою угрозу избить его
7
Борис Гребенщиков: никакого "дальше" нет, есть только сейчас
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости