Футболист "Динамо" Ташаев уверен, что может получить шанс сыграть за сборную России на ЧМ

МОСКВА, 4 апреля. /Корр. ТАСС Максим Пахомов/. Полузащитник футбольного клуба "Динамо" Александр Ташаев уверен, что получит шанс сыграть за сборную России на чемпионате мира, если хорошо проведет оставшиеся в сезоне матчи чемпионата страны. Об этом он заявил ТАСС.

В среду игроки "Динамо" пообщались с детьми из школы №2097, вместе с которыми поиграли футбол.

"Уверен, что если хорошо проведу весеннюю часть чемпионата России, то шанс попасть в сборную страны у меня будет. Сыграть на чемпионате мира - мечта любого футболиста. Но с Черчесовым (главным тренером сборной - прим. ТАСС) об этом пока не говорил", - сказал Ташаев.

Также полузащитник заявил, что победа в матче 24-го тура чемпионата России морально поможет команде. "Нам очень нужна была победа над "Арсеналом", но сейчас у нас начинаются топовые игры с лидерами чемпионата, надеюсь, в этих матчах мы тоже возьмем очки", - рассказал игрок.

23-летний полузащитник отметил, что общение с детьми может сказаться на приросте посещаемости домашних матчей "Динамо". "Общение с детьми прошло очень здорово, ребята очень позитивные. Мы всегда рады принимать участие в таких мероприятиях, приятно видеть, когда дети улыбаются. Надеюсь, это обязательно скажется на посещаемости наших игр в ближайшее время", - сказал Ташаев.

После 24-го тура "Динамо" занимает 11-е место в чемпионате России, следующий матч команда проведет в гостях с московским ЦСКА 9 апреля. Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.