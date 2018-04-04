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СМИ: команда "Формулы-1" "Макларен" не собирается продлевать контракт с Алонсо

Спорт
4 апреля, 17:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Руководство команды не собирается платить Алонсо зарплату в размере €40 млн, сам пилот не намерен идти на уступки и ждет решения по этому вопросу

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ТАСС, 4 апреля. Команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Макларен" не планирует продлевать контракт с испанским пилотом Фернандо Алонсо. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Diario Gol.

Руководство команды не собирается платить Алонсо зарплату в размере €40 млн, сам пилот не намерен идти на уступки и ждет решения по этому вопросу. По информации издания, Алонсо остался в "Макларене" еще на один сезон только потому, что в команде чувствовали себя обязанными пилоту. Испанский пилот может вернуться в команду "Рено", в составе которой дважды завоевывал чемпионский титул.

Алонсо стал пилотом "Макларена" в декабре 2014 года. За это время он ни разу не поднимался на подиум, лучшим результатом для испанца является 10-е место в общем зачете в 2016 году. В текущем сезоне на Гран-при "Формулы-1" в Австралии Алонсо занял пятое место.

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