Трехкратный призер ОИ-2018 Спицов не сможет выступить в Югорском лыжном марафоне

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Трехкратный призер Олимпийских игр в Пхёнчхане Денис Спицов не сможет выступить в Югорском лыжном марафоне, который пройдет 8 апреля в Ханты-Мансийске. Об этом он сообщил ТАСС.

Традиционный Югорский лыжный марафон проводится с 2013 года, участникам на выбор предлагаются три дистанции свободным стилем: 5 км, 25 км и 50 км. В соревнованиях могут принять участие как любители, так и профессионалы.

"Информация о том, что я еду на Югорский марафон - ложная. Я хотел там выступить, но у меня не получается - в календаре уже стоит участие в фестивале в Сочи. Поэтому сезон я уже закончил", - сказал Спицов.

Победителем прошлогоднего Югорского марафона стал двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, второе место тогда занял многократный чемпион мира и Олимпийских игр норвежец Петтер Нортуг, третьим финишировал швейцарец Кандид Пралон.