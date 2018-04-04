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Хоккеист "Монреаля" Щербак выбыл до конца сезона из-за сотрясения мозга

Спорт
4 апреля, 19:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Щербак получил это повреждение 3 апреля во время матча регулярного чемпионата НХЛ против "Виннипега"

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ТАСС, 4 апреля. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль" Никита Щербак выбыл до конца сезона из-за сотрясения мозга. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Sportsnet.ca.

Щербак получил это повреждение 3 апреля во время матча регулярного чемпионата НХЛ против "Виннипега" (4:5). По информации портала, хоккеист пропустит две оставшиеся игры команды в регулярном чемпионате.

В текущем сезоне 22-летний Щербак провел 26 матчей, в которых набрал 6 очков (4 гола + 2 передачи). "Монреаль" занимает 14-е место в таблице Восточной конференции НХЛ и не вышел в плей-офф турнира.

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