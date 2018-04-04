Акинфеев: ЦСКА хочет обыграть в Лиге Европы такую титулованную команду, как "Арсенал"

ЛОНДОН, 4 апреля. /Корр. ТАСС Владислав Уткин/. Футболисты московского ЦСКА хотят победить в Лиге Европы такой титулованный клуб, как лондонский "Арсенал". Об этом на предматчевой пресс- конференции рассказал капитан армейцев Игорь Акинфеев.

Первая четвертьфинальная встреча состоится в Лондоне 5 апреля, начало в 22:05 мск. Ответный матч пройдет 12 апреля на московской "ВЭБ-Арене" (22:05 мск).

"Лукавить не буду, обыграть великую команду ("Арсенал") хочется, но в целом для нас это обычная игра. Никто не говорит, что мы обязательно обыграем лондонцев. Мы постараемся показать такой же футбол, как во Франции против "Лиона", и потом уже посмотрим, что из этого получится", - сказал вратарь ЦСКА.

На вопрос о плотности графика армейцев капитан команды ответил, что ЦСКА не привыкать играть в таких условиях. "Мы много лет играем в таком ритме. Любой футболист скажет, что играть лучше, чем тренироваться", - ответил Акинфеев.

В апреле ЦСКА проведет минимум восемь матчей в чемпионате России и Лиге Европы. Помимо двух встреч против лондонского "Арсенала" и уже выигранного выездного матча у "Ростова" (2:1), ЦСКА проведет три встречи дома с "Динамо" (9 апреля), "Амкаром" (18 апреля), "Краснодаром" (22 апреля) и две в гостях - против "Уфы" (15 апреля) и "Зенита" (29 апреля). В случае выхода в полуфинал Лиги Европы армейцы сыграют еще 26 апреля и 3 мая.

ЦСКА не проводит параллели с играми против "Арсенала" в сезоне

Журналисты в ходе пресс-конференции напомнили голкиперу ЦСКА и сборной про встречи с "Арсеналом" в Лиге чемпионов сезона-2006/07.

"Ни разу не пересматривал полностью те матчи, это все прошлое, а прошлым жить не хочется, - ответил Акинфеев. - Никаких параллелей, сейчас будут играть совсем другие команды".

Осенью 2006 года армейцы победили на своем поле (1:0) благодаря мячу Даниэла Карвальо, а через две недели в Лондоне была зафиксирована нулевая ничья - при большом преимуществе хозяев. Однако в итоге армейцы остались в группе на третьем месте. "Арсенал" же с первого места вышел в 1/8 финала, где уступил ПСВ из Нидерландов. Именно после нулевой ничьей в Лондоне Акинфеев пропускал голы в 43 матчах Лиги чемпионов, что является антирекордом лиги.

ЦСКА остается единственным представителем России в еврокубках сезона-2017/18. Армейцы являются обладателями Кубка УЕФА сезона-2004/05 (название Лиги Европы до 2009 года).

Победитель Лиги Европы сезона- 2017/18 получит прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2018/19. Финальный матч нынешнего розыгрыша Лиги Европы состоится 16 мая на стадионе "Парк Олимпик" во французском Лионе.