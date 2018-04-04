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Первая мужская сборная ХМАО победила в эстафете на чемпионате России по биатлону

Спорт
4 апреля, 19:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Серебро завоевала команда Тюменской области, бронзу - сборная ХМАО-Югра-2

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ТАСС, 4 апреля. Мужская сборная Ханты- Мансийского автономного округа-Югра-1 в составе Алексея Волкова, Никиты Поршнева, Ивана Томилова и Семена Сучилова завоевала золото в эстафете на 4х7,5 км на чемпионате России по биатлону, который проходит в Ханты-Мансийске.

Команда ХМАО показала результат 1 час 22 минуты 6,2 секунды, затратив 14 дополнительных патронов и единожды уйдя на штрафной круг. Серебро завоевала команда Тюменской области, в которую входят Евгений Идинов, Евгений Гараничев, Иван Печенкин и Александр Логинов (отставание 4,2 секунды; 1 круг + 13 дополнительных патронов), бронза у сборной ХМАО-Югра-2 в составе Евгения Боярского, Алексея Корнева, Вадима Филимонова и Михаила Боярских (+21,5,5; 1+10).

Мужской эстафетой завершилась соревновательная программа чемпионата России.

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