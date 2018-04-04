Футболист сборной Португалии Перейра пропустит ЧМ-2018 из-за травмы

ТАСС, 4 апреля. Полузащитник "Порту" и сборной Португалии Данилу Перейра не сможет принять участие в чемпионате мира по футболу 2018 года в России из-за частичного разрыва ахиллова сухожилия. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Jornal de Noticias.

По информации пресс-службы "Порту", игроку 5 апреля будет сделана операция, после чего будут определены точные сроки восстановления.

Недавно Перейра вернулся в строй после двухмесячного перерыва, связанного с переломом ноги, но получил новую травму.

В текущем сезоне футболист провел за "Порту" 30 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал три голевые передачи. За сборную Португалии Перейра дебютировал 31 мая 2015 года в товарищеском матче против команды Кабо- Верде (0:2), всего он сыграл за национальную команду 27 матчей и отметился одним голом. В составе сборной Португалии стал победителем чемпионата Европы - 2016 и обладателем бронзовой медали Кубка конфедераций - 2017.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Португалии в группе B встретится с командами Испании (15 июня, Сочи), Марокко (20 июня, стадион "Лужники") и Ирана (25 июня, Саранск).