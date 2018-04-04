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Российские керлингисты победили сборную США на чемпионате мира в Лас-Вегасе

Спорт
4 апреля, 21:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 7:6

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ТАСС, 4 апреля. Мужская сборная России по керлингу со счетом 7:6 обыграла команду США в седьмом матче предварительного раунда чемпионата мира, который проходит в Лас-Вегасе.

За сборную России выступали Алексей Тимофеев (скип), Сергей Глухов (вице-скип), Артур Ражабов и Евгений Климов, запасным в матче был Артем Шмаков.

В других матчах игровой сессии сборная Швеции обыграла итальянцев (9:4), команда Канады была сильнее норвежцев (8:2), сборная Шотландии победила команду Южной Кореи (7:2).

В турнирной таблице сборная России занимает пятое место, одержав пять побед при двух поражениях. Лидирует команда Швеции (семь побед и одно поражение), далее идут канадцы и шотландцы (по шесть побед и одному поражению). В следующем матче российские керлингисты 4 апреля встретятся со сборной Швейцарии.

На предварительной стадии чемпионата мира выступают 13 сборных, которые проводят однокруговой турнир. Первые две команды выходят в полуфинал, сборные, занявшие места с третьего по шестое, разыграют еще две путевки в дополнительных матчах. Квалификационные матчи и полуфиналы запланированы на 7 апреля, финал и матч за третье место состоятся 8 апреля.

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