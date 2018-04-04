Гендиректор "Крыльев Советов": Организация матча со "Спартаком" не вызвала вопросов

МОСКВА, 4 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Организация матча 1/4 финала Кубка России по футболу между самарскими "Крыльями Советов" и московским "Спартаком" не вызвала ни у кого вопросов. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор самарского клуба Виталий Шашков.

Четвертьфинальная встреча Кубка России прошла в среду в Самаре, "Спартак" победил "Крылья Советов" со счетом 3:1. Изначально матч должен был состояться 28 февраля, но был перенесен в связи с низкой температурой воздуха в тот день.

"По организации все прошло хорошо, вопросов ни у кого не возникло. Поле было хорошее, люди на нем работают с 15 января", - сказал Шашков.

"Конечно, расстроились, ведь никто не любит проигрывать. Ребята играли в футбол, за это им большое спасибо. Мы могли забить в первом тайме, но не получилось, "Спартаку" местами больше везло, плюс исполнительское мастерство игроков соперника дало о себе знать. Сейчас будем готовиться к матчам первенства страны, впереди важные игры с прямыми конкурентами", - отметил гендиректор.

В полуфинале Кубка России "Спартак" 18 апреля сыграет на своем поле против "Тосно" из Ленинградской области. В другом матче ярославский "Шинник" в этот же день примет курский "Авангард".