Долгожданный гол Промеса помог "Спартаку" пробиться в полуфинал Кубка России по футболу

САМАРА, 4 апреля. /ТАСС/. Московский "Спартак" переиграл самарские "Крылья Советов" в четвертьфинале Кубка России по футболу. Впервые в текущем году отличился лучший бомбардир красно-белых последних четырех сезонов голландец Квинси Промес.

"Спартак", который в прошлом сезоне выиграл чемпионат страны впервые за 16 лет, получил хорошую возможность завоевать Кубок страны впервые за 15 лет. Среди оставшихся команд красно-белые явно выделяются - соперником по полуфиналу станет "Тосно" из Ленинградской области, который испытывает финансовые проблемы и борется за выживание в премьер-лиге, а во втором полуфинале сыграют два представителя Футбольной национальной лиги (ФНЛ): ярославский "Шинник" и курский "Авангард".

Встреча должна была пройти в конце февраля, как и остальные три матча данной стадии турнира, однако была перенесена из-за установившегося в Самаре мороза. В среду погода футбольному празднику не помешала, температура держалась в районе нуля градусов. В итоге на стадионе "Металлург", который вмещает 32 тысячи зрителей, собралась рекордная для текущего сезона аудитория: почти 16 тысяч человек. Значительную ее часть составили поклонники красно- белых - 3 тысячи зрителей, которые приехали не только из Москвы, но и из близлежащих областей.

"По организации все прошло хорошо, вопросов ни у кого не возникло", - заявил после встречи генеральный директор самарцев Виталий Шашков.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Спартака". Красно-белые владели преимуществом в первом тайме и воплотили его в гол Зе Луиша на 20-й минуте. В начале второго тайма самарцы оказали давление, но затем красно- белым удалось отличиться дважды за короткий промежуток времени: на 71-й минуте забил Промес, а через шесть минут - Луис Адриано. Дважды партнерам ассистировал Зе Луиш. Концовку, как рассказал после встречи защитник красно-белых Андрей Ещенко, "Спартак" провел расслаблено и пропустил гол на второй компенсированной минуте - после навеса головой отличился Александр Соболев.

"Любая команда не может на что-то рассчитывать, если выходит на игру обреченной. Местами у нас получалось неплохо, просто ребята вышли немного зажатыми, некоторые не играли с такими большими командами. В данный момент "Спартак" показывает самый привлекательный футбол [в России]. Желаю "Спартаку" выиграть Кубок", - сказал после встречи главный тренер самарцев Андрей Тихонов.

Зе Луиш может, как Роналду

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера выставил с первых минут сильнейших. Не смог принять участие во встрече только левый защитник Дмитрий Комбаров, у которого, как пояснили в пресс-службе клуба, возникли мышечные проблемы. Место слева в обороне занял Лоренсо Мельгарехо, который обычно выступает в полузащите. "Я практически не хвалю какого-то игрока, но сегодня я хочу поаплодировать Мельгарехо, который провел отличный матч", - заявил на пресс-конференции после встречи Каррера.

Болельщики и журналисты, как и сама команда, успех восприняли спокойно, так что вопросы по игре и организации быстро сменялись впечатлениями от гола португальского нападающего мадридского "Реала" Криштиану Роналду в ворота итальянского "Ювентуса" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов - португалец забил ударом через себя в высоком прыжке. Как рассказали Ещенко и полузащитник Денис Глушаков, в составе красно-белых на такое способен Зе Луиш и он даже уже пообещал партнерам отличиться подобным образом в официальной игре.

Промес забыл впервые с 10 декабря прошлого года, когда в матче чемпионата с ЦСКА отметился дублем. "Думаю, что это и есть настоящий Промес, который является топ-игроком", - считает Каррера. Согласен с тренером и сам голландец. "По прошлой игре с "Тосно" и сегодняшней игре вы могли видеть, что я вернулся", - заявил он.

Спартаковцам удалось осуществить желание президента клуба Леонида Федуна и преподнести ему в подарок на день рождения (5 апреля) победу над самарцами. По словам Глушакова, команда также планирует подарить Федуну галстук с подписями футболистов.

Изначально обе полуфинальные встречи были запланированы на 18 апреля, однако уже после встречи в Самаре Российский футбольный союз сообщил, что матч "Спартака" может быть перенесен на день позже.