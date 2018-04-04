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"Ливерпуль" разгромил "Манчестер Сити" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов по футболу

Спорт
4 апреля, 23:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу мерсисайдцев

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Футболисты "Ливерпуля"

Футболисты "Ливерпуля"

© EPA-EFE/PETER POWELL

ТАСС, 4 апреля. "Ливерпуль" со счетом 3:0 дома разгромил "Манчестер Сити" в первом матче четвертьфинала футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе "Энфилд".

Голы забили Мохаммед Салах (12-я минута), Алекс Окслейд- Чемберлен (21) и Садио Мане (31).

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Салах на 51-й минуте в одном из единоборств получил травму и был заменен на Джорджиньо Вейналдума. Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер повторил рекорд по числу голевых передач за один розыгрыш Лиги чемпионов (8).

В нынешнем сезоне в Лиге чемпионов "Ливерпуль" еще не потерпел ни одного поражения. Также хозяева установили клубный рекорд по количеству мячей в одном сезоне Лиги чемпионов, забив 31 гол (23 на групповом этапе и восемь - в плей-офф). Предыдущее достижение команда показала в сезоне-2007/08 (29).

Ответная встреча пройдет 10 апреля в Манчестере.

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