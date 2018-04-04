Волейболисты "Локомотива" уступили "Перудже" в первом матче "Раунда шести" Лиги чемпионов

ТАСС, 4 апреля. Новосибирский волейбольный клуб "Локомотив" со счетом 1-3 проиграл итальянской "Перудже" в первом матче "Раунда шести" Лиги чемпионов. Встреча прошла в Италии.

Ответная игра состоится 11 апреля в Новосибирске.

На предварительном этапе "Локомотив" занял первое место в группе С, одержав пять побед при одном поражении. В первом раунде плей-офф российские волейболисты победили бельгийский "Нолико".

"Финал четырех" мужской волейбольной Лиги чемпионов пройдет в Казани 12-13 мая. Действующим победителем турнира является казанский "Зенит".