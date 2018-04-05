ЦСКА сыграет в Лондоне с "Арсеналом" в матче футбольной Лиги Европы

ЛОНДОН, 5 апреля. /ТАСС/. Российский ЦСКА сыграет в четверг в гостях с английским "Арсеналом" в первом матче 1/4 финала футбольной Лиги Европы. Армейцы остались последними представителями России в нынешнем еврокубковом сезоне.

В нынешнем плей-офф ЦСКА сумел преодолеть две стадии, победив сербскую "Црвену Звезду" и французский "Лион", причем в серии с французами ЦСКА удалось одержать решающую победу в гостях - 3:2. "Арсенал" же долгие годы выступал в плей-офф Лиги чемпионов, однако в нынешнем сезоне остался без главного еврокубка, являясь одним из основных фаворитов Лиги Европы.

С 1996 года в "Арсенале" работает французский тренер Арсен Венгер, который трижды привел "канониров" к титулу чемпионов Англии, а в 2006 году вывел клуб в финал Лиги чемпионов, где "Арсенал" проиграл "Барселоне" (1:2), впоследствии лондонская команда шесть раз подряд выбывала на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. В прошлом году "Арсенал" занял лишь пятое место в английской премьер-лиге, отправившись в Лигу Европы, причем в нынешнем сезоне подопечные Венгера идут шестыми, снова не попадая в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.

В нынешней Лиге Европы "Арсенал" потерпел одно поражение в групповом турнире - в гостях от немецкого "Кельна" (0:1), которое, не помешало команде из Лондона занять первое место. В плей-офф лондонцы обыграли шведский "Эстерсунд" (3:0, 1:2), уступив в ответном матче на своем поле. В серии 1/8 финала с итальянским "Миланом" "Арсенал" также начинал в гостях и добился решающего преимущества (2:0), на своем поле упрочив успех - 3:1.

В чемпионате Англии в последних матчах "Арсенал" добился крупных домашних побед со счетом 3:0 над "Уотфордом" и "Сток Сити". Со "Стоком" "канониры" сыграли в воскресенье, два гола на счету зимнего новичка команды габонца Пьера-Эмерика Обамеянга, который не заявлен на Лигу Европы. Внесен в список был лишь армянин Генрих Мхитарян, пришедший из "Манчестер Юнайтед" вместо чилийца Алексиса Санчеса. При этом в январе из "Арсенала" ушел французский нападающий Оливье Жиру, перебравшийся в "Челси".

В гостях ЦСКА играет лучше

ЦСКА в чемпионате России идет на третье месте, на пять очков отставая от лидирующего "Локомотива" и расположившись по потерянным очкам вровень со "Спартаком". В воскресенье ЦСКА не без труда победил в гостях "Ростов" (2:1), отличились Георгий Щенников и Понтус Вернблум. В 2018 году подопечные Виктора Гончаренко провели уже восемь матчей в Лиге Европы и российской премьер-лиге, потерпев лишь одно поражение - на своем поле от французского "Лиона" (0:1).

Армейцы прилетели в Лондон в среду, в составе делегации ЦСКА прибыл бывший главный тренер команды Леонид Слуцкий. По словам нынешнего наставника Гончаренко, ЦСКА в гостях играет в открытый футбол, а в атакующем плане эти матчи получаются даже лучше.

В 2006 году "Арсенал" и ЦСКА сыграли две встречи в групповой стадии Лиги чемпионов. Армейцы победили на своем поле (1:0) благодаря мячу Даниэла Карвальо, а через две недели в Лондоне при громадном преимуществе хозяев была зафиксирована нулевая ничья. Однако в итоге армейцы остались в группе на третьем месте, "Арсенал" же вышел в 1/8 финала с первого места, где уступил ПСВ из Нидерландов. Именно после нулевой ничьей в Лондоне началась серия голкипера армейцев Игоря Акинфеева, который пропускал голы в 43 матчах Лиги чемпионов подряд.

"Лукавить не буду, обыграть великую команду ["Арсенал"] хочется, но в целом для нас это обычная игра. Мы постараемся показать такой же футбол, как во Франции против "Лиона", а потом уже посмотрим, что из этого получится", - сказал вратарь ЦСКА перед матчем.

Матч "Арсенал" - ЦСКА пройдет на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне, начало - 22:05 мск. Главным арбитром назначен Павел Краловец из Чехии. На игре ожидается порядка 500 российских болельщиков. Ответная встреча состоится в Москве 12 апреля.