Глава UFC подтвердил, что победитель боя Нурмагомедов - Холлоуэй получит титул

ТАСС, 5 апреля. Победитель поединка между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и американцем Максом Холлоуэем на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 223 в Нью-Йорке (США) станет чемпионом организации в легком весе. Об этом на пресс-конференции сообщил глава UFC Дэйна Уайт.

Ранее стало известно о том, что американец Тони Фергюсон, с которым Нурмагомедов изначально должен был провести поединок на турнире UFC 223, получил травму ноги и выбыл из строя. Позднее было объявлено, что его заменит Холлоуэй.

"Титул чемпиона в легком весе стоит на кону боя, этот вопрос закрыт", - сказал Уайт.

Предыдущим чемпионом организации в легком весе являлся ирландец Конор Макгрегор. Ранее появилась информация о том, что UFC намерен лишить ирландца пояса из-за недостаточной активности в проведении боев, однако на официальном сайте организации он по-прежнему значится обладателем титула.

Турнир UFC 223 пройдет в ночь с 7 на 8 апреля.