Уайт: бывший чемпион UFC Макгрегор проведет поединок в 2018 году

ТАСС, 5 апреля. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегкой и легкой весовых категориях ирландец Конор Макгрегор вернется в октагон в 2018 году. Об этом на пресс-конференции сообщил глава UFC Дэйна Уайт.

Последний раз Макгрегор выходил в октагон в ноябре 2016 года. Тогда он победил техническим нокаутом американца Эдди Альвареса, став первым в истории UFC чемпионом в двух разных весовых категориях одновременно. Позднее он был лишен пояса чемпиона в полулегком дивизионе из-за бездействия, после он также лишился пояса в легком весе.

"Конор точно вернется в 2018 году, я могу сказать это на 100%", - сказал Уайт.

Макгрегор является одним из самых известных бойцов UFC, он провел 24 поединка в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 - досрочно) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году.