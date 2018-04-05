Лучшие игроки Лиги Европы собраны в ЦСКА и "Арсенале"

ЛОНДОН, 5 апреля. /Корр. ТАСС Владислав Уткин/. Авторитетное британское издание World Soccer в специальном выпуске назвало 500 лучших современных футболистов планеты на данный момент в алфавитном порядке. Примечательно, но представительство лондонского "Арсенала" и московского ЦСКА, которые сойдутся в первом матче четвертьфинального противостояния Лиги Европы в четверг, оказалось одинаковым - по три игрока в каждом клубе.

Лучшими игроками армейцев названы голкипер Игорь Акинфеев, полузащитники Алан Дзагоев и Александр Головин, у "канониров" - форвард Пьер-Эмерик Обамеянг, а также полузащитники Месут Озил и Генрих Мхитарян. При этом более звездных команд в Лиге Европы не осталось. Стоит отметить, что у лондонцев гораздо более широкий выбор игроков, а у российской команды обойма состоит из 17 футболистов без учета голкиперов.

На предматчевой пресс-конференции капитан армейцев Игорь Акинфеев, не лукавя, ответил, что "ЦСКА очень хочет победить столь титулованную команду, какой является "Арсенал", но это будет тяжело по многим обстоятельствам". Кроме того, англичане традиционно сильны в двухматчевой кубковой системе - только в этом сезоне "Манчестер Юнайтед" обыграл ЦСКА по сумме двух матчей со счетом 6:2 в групповом этапе Лиги чемпионов, а "Ливерпуль" в двух встречах победил московский "Спартак" с общим счетом 8:1.

Дождь - хорошая примета

Небо над Лондоном в среду плакало - в городском госпитале Святого Георгия на 62-м году скончался Рэй Уилкинс, легенда британского футбола. Этот полузащитник провел 83 матча за сборную Англии в не самые лучшие для национальной команды годы - с 1976-го по 1986-й, но при этом Уилкинс входит в топ-15 игроков по количеству встреч за сборную Англии. Неизвестно, разрешит ли Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начать матч "Арсенал" - ЦСКА с минуты молчания, но сомнений нет, что все без исключения игры в дивизионах английского чемпионата в ближайший уик-энд начнутся с минуты памяти по Уилкинсу.

Прибыли на туманный Альбион! Тут пасмурно и немного дождливо. Типичная Англия #АрсеналЦСКА pic.twitter.com/ym6QroIQyf — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 4 апреля 2018 г.

ЦСКА прилетел в столицу Великобритании в дождь. Говорят, что это хорошая примета. Вместе с командой в Англию прилетел и бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, у которого, по словам нынешнего наставника российского клуба Виктора Гончаренко, "дела в Англии".

Кто-то уже начал гадать о консультативных услугах ЦСКА и даже о возвращении Слуцкого в клуб. Но очень метко на встрече с журналистами пошутил пресс-атташе ЦСКА Сергей Аксенов - "просто с нами дешевле добираться", после чего вопросы отпали сами собой. Еще недавно Слуцкий возглавлял клуб второго по силе дивизиона чемпионата Англии "Халл Сити", но был уволен, а с июня приступит к работе главного тренера голландской команды "Витесс".

Летим в Лондон на #АрсеналЦСКА с @aeroflot! С нами большой друг клуба pic.twitter.com/tUNiePlK6O — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 4 апреля 2018 г.

Футбольная страна

Вспоминая слова Слуцкого об отношении к футболу на родине - "Россия - нефутбольная страна" - корреспондент ТАСС решил проверить, насколько футбольной может называться Англия. Уже во время ланча в среду на кассах лондонского стадиона висели таблички SOLD OUT (все билеты проданы). Но билеты на подобные матчи таких команд, как "Арсенал", были выкуплены на годы вперед, а вот придут ли все болельщики на сам матч - большой вопрос.

Представительный болельщик канониров по имени Давид, который помнит еще команду без Арсена Венгера (а это было 22 года назад) рассказал, что в будние дни ходить на футбол англичанам сложно. "В четверг в Англии на футбол ходить не особо принято, в пятницу все-таки на работу, сами понимаете. А в нашем случае усугубляет еще и то, что "Арсенал" проводит худший сезон при Венгере, поэтому мы, болельщики, голосуем ногами", - сказал Давид.

Статистика последних матчей лондонской команды показательна: игра Кубка английской лиги (третье соревнование по значимости в Англии) 25 февраля, в воскресенье против "Манчестер Сити" собрала 85 671 зрителей на стадионе "Эмирейтс". Встреча этих же команд, но уже в рамках премьер-лиги 1 марта в четверг - 58 420 зрителей. Оба раза, к слову, команда Венгера проиграла с крупным счетом 0:3. Через две недели и тоже в четверг "Арсенал" в рамках Лиги Европы принимал итальянский "Милан" и те же цифры - 58 973.

"Думаю, что на матч с ЦСКА придет меньше 50 тысяч зрителей, ставлю три пива Foster против вашего одного", - предложил Давид. Корреспондент ТАСС спорить не стал, а просто угостил уважаемого болельщика пивом.

Вспоминая статистику матчей лондонского клуба, нельзя не рассказать про встречу Лиги Европы "Арсенал" - БАТЭ, которая состоялась 7 декабря 2017 года. За 20 минут до окончания матча перед журналистами по обыкновению пронесли табличку, которая гласила, что на игре присутствует более 50 000 зрителей. Журналисты сомневались, но передали в свои издания эту справочную информацию, хотя даже невооруженным глазом было видно, что количество зрителей вряд ли превышало цифру в 25 тысяч.

Через день английская пресса опомнилась, в таблойдах вышли разгромные заметки о том, как некорректно заниматься приписками. Но почву для размышления это дает хорошую, вопрос актуален и для России: как же все-таки правильно считать посещаемость - по количеству проданных билетов или по пришедшим на стадион?

"Арсенал" не в лучшей форме

По мнению новичка "Арсенала" Генриха Мхитаряна, с которым российским журналистам удалось пообщаться в среду, осенью 2017 года его нынешняя команда играла хуже, чем сейчас. Вот только вспоминаются белорусы из БАТЭ, которые после упорного домашнего матча, который "Арсенал" выиграл со счетом 4:2, ехали в Лондон в декабре как минимум за ничьей, а получили в итоге от игроков второго состава "Арсенала" шесть безответных мячей.

Сейчас победы от ЦСКА ждет вся Россия. Во-первых, армейцы остались единственными представителями страны в футбольных еврокубках. Во-вторых, прошлые успехи и выигранный в 2005 году Кубок УЕФА дают повод мечтать о финале. Кроме того, на внутренней арене ЦСКА ждет очень сложная борьба. Пока клуб занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, пропустив вперед "Локомотив" и "Спартак", но армейцев ждет очень насыщенный календарь игр и встречи с преследователями - "Зенитом" и "Краснодаром".

Попасть ЦСКА в следующем году в Лигу чемпионов видится проще через Лигу Европы, несмотря на высококлассных соперников. Но главный из них - "Арсенал" - можно победить уже сейчас, на стадии четвертьфинала.

Уверенность ЦСКА и российско-британский вопрос

На предматчевую пресс-конференцию с Гончаренко пришел и капитан команды Акинфеев, излучавший такую уверенность в себе, что журналистам становится непривычно, такая это редкость для российского футбола. "Кто для вас самый опасный в "Арсенале?", - задали вопрос Игорю. Голкипер ЦСКА в шутку ответил: "я вратарь, а потому для меня опасны и чужие игроки, и свои". Все заулыбались, чувствовалось, что и самому Игорю его ответ понравился.

Журналисты, разумеется, вспоминали, кто и что делал 1 ноября 2006 года, когда ЦСКА приезжал в гости к "Арсеналу" в предыдущий раз на матч Лиги чемпионов, но рассуждения на эту тему быстро свернулись, многие сошлись во мнении, что тогда стадион "Эмирейтс" был новым, а сейчас он "просто постарел на 12 лет".

Не обошлось и без политики. Английский журналист задал вопрос, что чувствует российская делегация, приехав в Великобританию в период охлаждения отношений двух государств. Гончаренко ответил, как и подобает тренеру спортивной команды, что все футболисты далеки от политики. Наставник российской команды любезно пригласил всех английских журналистов летом в нашу страну на чемпионат мира, отметив, что они увидят, какие в России хорошие люди.

Вечером в среду около вокзала Kings Cross встретилась первая группа армейских болельщиков. Из разговора выяснилось, что в Англию прибудет около 500 болельщиков из числа тех, у кого виза всегда есть, но на центральные секторы придут порядка тысячи россиян, постоянно проживающих в Великобритании.

"Мы спокойные люди, визами дорожим, никаких эксцессов не будет", - уверовали они. По словам болельщиков, после победы над французским "Лионом" было так мало времени и такие обстоятельства, что подавать на визу и заведомо потерять порядка 10 тыс. рублей люди не решились. "Но вот в Лион на финал мы обязательно поедем большой группой", - заключили болельщики, и тут как никогда хочется пожелать, чтобы их мечты сбылись.

Первая встреча четвертьфинала Лиги Европы пройдет 5 апреля в Лондоне на стадионе "Эмирейтс", начало матча - 22:05 мск. Ответная игра состоится на "ВЭБ-Арене" 12 апреля.