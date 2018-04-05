Сборная России по керлингу проиграла команде Швейцарии на чемпионате мира

ТАСС, 5 апреля. Мужская сборная России по керлингу со счетом 6:7 уступила команде Швейцарии в восьмом матче предварительного раунда чемпионата мира, который проходит в Лас-Вегасе.

За сборную России выступают Алексей Тимофеев (скип), Сергей Глухов (вице-скип), Артур Ражабов и Евгений Климов. Швейцарцы сумели в 10-м энде сравнять счет, оформив победу в дополнительном энде.

Сборная России занимает пятое место в таблице, одержав пять побед в восьми матчах. Лидируют команды Шотландии и Швеции, одержавшие по семь побед. В оставшихся четырех матчах предварительного раунда россияне сыграют против сборных Швеции, Шотландии (оба матча - 6 апреля), Нидерландов и Южной Кореи (7 апреля).

На предварительной стадии чемпионата мира выступают 13 сборных, которые проводят однокруговой турнир. Первые две команды выходят в полуфинал, тогда как сборные, занявшие места с третьего по шестое, разыграют еще две путевки в дополнительных матчах. Квалификационные матчи и полуфиналы запланированы на 7 апреля, финал и матч за третье место состоятся 8 апреля.