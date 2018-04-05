"Лейкерс" в овертайме победили "Сан-Антонио" в матче НБА, Кузьма набрал 30 очков

ТАСС, 5 апреля. "Лос-Анджелес Лейкерс" в овертайме одержал победу над "Сан-Антонио" со счетом 122:112 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным баскетболистом матча стал форвард "Лейкерс" Кайл Кузьма, который набрал 30 очков, 15 из которых он набрал точными бросками из-за трехочковой дуги, и сделал пять подборов. Кузьма проводит первый сезон в НБА, он был выбран на драфте 2017 года под общим 27-м номером. Защитник хозяев Кентавиус Колдуэлл-Поуп записал на свой счет 21 очко, шесть подборов и шесть результативных передач. В составе гостей самым результативным стал форвард Ламаркус Олдридж, в активе которого 28 очков, девять подборов и четыре передачи.

"Лейкерс" выиграли у "Сан-Антонио" все три матча в текущем сезоне, впервые с сезона-1997/98 калифорнийцы победили техасцев во всех играх "регулярки". "Лейкерс", которые ранее уже потеряли шансы на выход в плей-офф, занимают 11-е место в Западной конференции, в активе команды 34 победы при 44 поражениях. "Сан-Антонио" потерпел второе поражение подряд и занимает пятое место на Западе. На счету команды 45 побед и 34 поражения.

В следующем матче в ночь на 7 апреля "Лейкерс" на своей площадке примут "Миннесоту". "Сан-Антонио" днем позже дома сыграет с "Портлендом".

В других матчах дня "Филадельфия" дома обыграла "Детройт" (115:108), "Орландо" на выезде победила "Даллас" (105:100), "Майами" на своей площадке была сильнее "Атланты" (115:86). После поражения "Детройт" потерял шансы на выход в плей-офф, в связи с этим "Милуоки" обеспечили себе участие в матчах на вылет. "Нью-Орлеан" дома обыграл "Мемфис" со счетом 123:95, сохранив восьмое место на Западе, которое позволяет выйти в плей-офф. Лидер Восточной конференции "Торонто" со счетом 96:78 дома одержал победу над "Бостоном", который идет на втором месте в конференции.