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Московский клуб КХЛ "Динамо" рассмотрит вопрос по тренеру на совете директоров 11 апреля

Спорт
5 апреля, 11:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Ранее генеральный директор клуба Сергей Федоров говорил, что вопрос будет рассмотрен на заседании 3 апреля

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Хоккеисты московского "Динамо"

Хоккеисты московского "Динамо"

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Совет директоров московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" рассмотрит вопрос по главному тренеру команды на заседании 11 апреля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо".

Ранее генеральный директор клуба Сергей Федоров говорил, что вопрос будет рассмотрен на заседании 3 апреля.

"11 апреля состоится заседание совета директоров хоккейного клуба. Совет будет решать вопрос по главному тренеру", - сообщили в пресс-службе.

Нынешним главным тренером команды является Владимир Воробьев, контракт которого истекает по окончании сезона. Под руководством Воробьева "Динамо" завершило регулярный чемпионат на девятом месте в Западной конференции, впервые в истории КХЛ не попав в плей-офф.

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