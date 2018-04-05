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РЖД стали региональным спонсором ЧМ-2018 по футболу

Спорт
5 апреля, 11:22 дата обновления: 5 апреля, 11:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Соглашение подписали генеральный директор РЖД Олег Белозеров, коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок и директор ФИФА по стратегии маркетинга и продаж Иэн Дауни

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 5 апреля. "Российские железные дороги" (РЖД) стали региональным спонсором чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

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Соглашение подписали глава РЖД Олег Белозеров, коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок и директор ФИФА по стратегии маркетинга и продаж Иэн Дауни.

"РЖД будут играть важную роль в организации перевозок во время чемпионата мира по футболу, - говорится в пресс-релизе ФИФА. - Болельщики уже забронировали половину из 440 тыс. бесплатных мест на поезда между городами - организаторами турнира. Всего в период с открытия до закрытия турнира запланировано 728 дополнительных поездов дальнего следования по 31 маршруту. Болельщики, которые уже приобрели билеты на матчи и зарегистрировались для получения паспорта болельщика, могут заказать бесплатные билеты на веб-сайте tickets.transport2018.com".

Отмечается, что для перевозки болельщиков во время чемпионата мира РЖД планируют задействовать двухэтажные вагоны, электропоезда "Ласточка", скоростные поезда "Стриж". Составы будут формироваться из купейных вагонов, оборудованных кондиционерами и экологически чистыми туалетными комплексами.

Во время Кубка конфедераций, который прошел в России летом 2017 года, РЖД также организовывали бесплатный проезд между городами, в которых проходили матчи турнира. Тогда правом бесплатного проезда воспользовалось более 60 тыс. болельщиков.
Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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