Японская ассоциация сумо извинилась за сексистское поведение одного из объявляющих

ТОКИО, 5 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Японская ассоциация сумо была вынуждена в четверг приносить извинения за поведение одного из своих объявляющих, который, хоть и без прямого злого умысла, но допустил сексистское высказывание.

Инцидент произошел в ходе показательных выступлений в городе Майдзуру (префектура Киото). Обращавшемуся к зрителям с "дохё" - песчаной арены для проведения схваток сумо - мэру города внезапно стало плохо и он упал в обморок. Зрители поспешили на помощь - среди них были и женщины, которые взошли на "дохё", чтобы оказать мэру первую медицинскую помощь. В это мгновение объявляющий по громкой связи начал настойчиво требовать, чтобы женщины немедленно покинули песчаную арену. Согласно древней традиции, женщинам запрещено ступать на "дохё" - подобный поступок сродни осквернению священного места, где сильнейшие мужчины проводят сражения.

Такое поведение объявляющего вызвало шквал критики со стороны пользователей социальных сетей - видеозапись инцидента мгновенно разлетелась в сети интернет. Японские жители высказывали серьезное сомнение в том, что эта традиция столь значимая, чтобы допускать подобные высказывание, тем более, что женщины поспешили на помощь потерявшему сознание мэру. В итоге японская ассоциация сумо признала, что поведение объявляющего "было неподобающим" и принесла извинения.

Сумо пользуется огромной популярностью среди японского населения всех возрастов. Турниры на кубок императора неизменно вызывают ажиотаж не только у мужчин - огромное количество японских женщин является преданными поклонницами этого традиционного вида спорта, что стало дополнительной причиной, по которой этот инцидент за один день вызвал общественный резонанс.