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РУСАДА проведет образовательные семинары во время чемпионата России по керлингу

Спорт
5 апреля, 11:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Два семинара пройдут 9 апреля

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Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус

© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 5 апреля. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проведет образовательные семинары для участников чемпионата России по керлингу среди женских команд. Об этом сообщает пресс-служба Федерации керлинга России.

Два семинара пройдут 9 апреля.

"По распоряжению президента Федерации керлинга России Дмитрия Свищева в период проведения чемпионата России среди женских команд в Сочи в керлинговом центре "Ледяной куб" пройдут образовательные семинары от представителя РУСАДА для спортсменов, тренеров и персонала сборной команды России по керлингу, а также спортсменов из регионов, которые принимают участие в соревнованиях", - говорится в сообщении пресс-службы.

Чемпионат России среди женских команд пройдет в Сочи с 7 по 15 апреля.

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