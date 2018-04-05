РУСАДА проведет образовательные семинары во время чемпионата России по керлингу

ТАСС, 5 апреля. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проведет образовательные семинары для участников чемпионата России по керлингу среди женских команд. Об этом сообщает пресс-служба Федерации керлинга России.

Два семинара пройдут 9 апреля.

"По распоряжению президента Федерации керлинга России Дмитрия Свищева в период проведения чемпионата России среди женских команд в Сочи в керлинговом центре "Ледяной куб" пройдут образовательные семинары от представителя РУСАДА для спортсменов, тренеров и персонала сборной команды России по керлингу, а также спортсменов из регионов, которые принимают участие в соревнованиях", - говорится в сообщении пресс-службы.

Чемпионат России среди женских команд пройдет в Сочи с 7 по 15 апреля.